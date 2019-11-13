MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAhmet Altan gözaltına alındı
13.11.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ahmet Altan gözaltına alındı

FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Altan, karar doğrultusunda dün akşam gözaltına alındı.

Ahmet Altan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında, “Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı,  eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği” gerekçeleriyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Altan, karar doğrultusunda Kadıköy Göztepe’deki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürülen Altan’ın, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Giresun'da orman yangınıGiresun'un merkeze bağlı Uzgur köyünde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin - Ersay Üner çiftinden kötü haber

Son dakika: 3 ilçe, 1 belde belediye başkanı görevden alındı

Son dakika: 3 ilçe, 1 belde belediye başkanı görevden alındı

Benim Adım Melek 8. bölümde korkunç olay!

Benim Adım Melek 8. bölümde korkunç olay!

‘Kimyasal depoların sayısı belirlenmeli’

‘Kimyasal depoların sayısı belirlenmeli’

Sıradaki Haber