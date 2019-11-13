Ahmet Altan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında, “Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği” gerekçeleriyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Altan, karar doğrultusunda Kadıköy Göztepe’deki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürülen Altan’ın, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



