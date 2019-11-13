Ahmet Altan gözaltına alındı
FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Altan, karar doğrultusunda dün akşam gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldı. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında, “Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği” gerekçeleriyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Altan, karar doğrultusunda Kadıköy Göztepe’deki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesine götürülen Altan’ın, bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.