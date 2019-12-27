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27.12.2019 - 15:16 |

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yerli otomobil görücüye çıkarken Ahmet Nazif Zorlu hakkındaki bilgiler de gündem oldu. Yerli otomobil üretiminde katkısı bulunan Ahmet Nazif Zorlu aramaları hızla artarken "Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" soruları sıklıkla soruluyor.

Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

 

Yerli Otomobil özel bir girişim grubu tarafından üretilirken üyelerden biri de Ahmet Nazif Zorlu... Yerli otomobil tanıtılırken "Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusu da gündem oldu.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu 28 Ağustos 1944 tarihinde Babadağ, Denizli'de dünyaya geldi.

Ortaokuldan terk olan Zorlu, 15 yaşında Trabzon'a yerleşerek ticaret yaşamına atıldı. Denizli'de ailesinin ürettiği çarşafları satarak başladığı kariyerine, Bursa'da ağabeyiyle birlikte kurduğu tekstil fabrikasıyla devam etti.

Buradaki ev tekstili ürünleriyle ihracata girdi.

2004 senesinde Fransa'da perde üreten Concord firmasını satın aldı.

1990 senesinden sonra ekonomik sıkıntıya giren Vestel'i satın alarak elektronik alanına girdi.

Güney Afrika ve ABD'de de yatırımları olan Zorlu, Forbes'in 2006 "Milyarderler Listesi"nde $1 milyar servetiyle 620. sırada yer aldı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Zorlu Holding’in Grup Şirketleri:

Zorlu Tekstil Grubu

Vestel Şirketler Grubu

Zorlu Gayrimenkul Grubu

Zorlu Enerji Grubu

Mehmet Zorlu Vakfı

Zorlu Air

Zorpet

Jules Verne

Zorlu Grand Hotel

Meta Nikel Kobalt Madencilik

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