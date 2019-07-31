Ahtapot Köpek Balığı 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Ahtapot Köpek Balığı 2 filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Kevin O'Neill oturuyor. Filmin orjinal isminin Sharktopus vs Pteracuda - 2 olduğu film bu akşam Kanal D ekranında gece yarısında itibaren ekrana gelecek.

Sharktopus'ta yaratık sonunda parçalanmış ama denizcilerin ağına takılan bir parçasında hala canlı yumurtası yer almaktadır. Aynı şekilde yavru ahtapot kolları olan melez bir yaratık çıkmaktadır. Bu arada gen mühendisleri aynı amaçla bilgisayarla yönlendirilebilen bir pteracuda yaratmışlardır. Olayların akışı zaman içinde bu iki yaratığı karşı karşıya getirecek ve kumsallar kızıla boyanacaktır...

AHTAPOT KÖPEKBALIĞI 2 FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Robert Carradine, Mario Ceara Mario Ceara, Akari Endo ve Tony Evangelista..