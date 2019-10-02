Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba filmleri

Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.

Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

AHU TUĞBA FİLMLERİ

1973 Öksüzler Davetli

1974 Anter Kara Ali Dansöz Kadın

1974 Şeytan Suzan

1975 Ayıkla Beni Hüsnü Margaret

1975 Bunalım

1975 Tolga Sofia

1975 Vur Tatlım

1976 Cıbıl

1977 Akdeniz Kartalı

1977 Mavi Mersedes Ahu

1978 Şerefsiz Şeref Ahu Tuğba (kendisi)

1978 Derviş Bey Sevda

1979 Dokunmayın Şabanıma Oya

1980 Banker Bilo Necla

1980 Şaşkın Milyoner Selma

1981 Yapışık Kardeşler Ahu

1982 Elveda Dostum Sibel

1983 Beyaz Ölüm Meral

1983 Kurban Bahar

1983 Zifaf Çağla

1984 Kadın Bir Defa Sever Zümrüt

1984 Kayıp Kızlar Lale

1984 Taçsız Kraliçe Ahu - Naciye

1984 Yangın Lale

1984 Yosma Pınar

1986 Akrep Şadiye

1986 Hayat Kadını Sevda

1986 Gülümse Biraz Çağla

1987 Damga Cemile

1987 Deli Gönlüm Gönül

1988 Evcilik Oyunu Mehtap - Nevin

1988 Kumar Arzu

1988 Yasak İlişki Gülbahar

1989 Acı Yıllar Selma

1989 Bir Aşk Bin Günah Cennet

1989 Gece

1989 Suçumuz Kadın Olmak Mine

1989 Yağmur Altında Bir Kedi Duygu

1990 Akdeniz Güneşi

1990 Ayrılık

1990 Aşk Üçgeni Sibel

1990 Haciz Kararı Filiz

1991 Aldatacağım Lale

1993 Ayça Seni Seviyoruz Ayça

1993 Aşk ve Aşk Naz

1995 Analar Ölmez

1995 Aşkın Gücü

2005 Pembe & Mavi Ahu

2006 Meçhule Gidenler Seta