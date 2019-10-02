Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba filmleri
Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba kaç yaşında? İşte Ahu Tuğba ile ilgili merak edilenler...
Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.
Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.
80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.
Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.
AHU TUĞBA FİLMLERİ
1973 Öksüzler Davetli
1974 Anter Kara Ali Dansöz Kadın
1974 Şeytan Suzan
1975 Ayıkla Beni Hüsnü Margaret
1975 Bunalım
1975 Tolga Sofia
1975 Vur Tatlım
1976 Cıbıl
1977 Akdeniz Kartalı
1977 Mavi Mersedes Ahu
1978 Şerefsiz Şeref Ahu Tuğba (kendisi)
1978 Derviş Bey Sevda
1979 Dokunmayın Şabanıma Oya
1980 Banker Bilo Necla
1980 Şaşkın Milyoner Selma
1981 Yapışık Kardeşler Ahu
1982 Elveda Dostum Sibel
1983 Beyaz Ölüm Meral
1983 Kurban Bahar
1983 Zifaf Çağla
1984 Kadın Bir Defa Sever Zümrüt
1984 Kayıp Kızlar Lale
1984 Taçsız Kraliçe Ahu - Naciye
1984 Yangın Lale
1984 Yosma Pınar
1986 Akrep Şadiye
1986 Hayat Kadını Sevda
1986 Gülümse Biraz Çağla
1987 Damga Cemile
1987 Deli Gönlüm Gönül
1988 Evcilik Oyunu Mehtap - Nevin
1988 Kumar Arzu
1988 Yasak İlişki Gülbahar
1989 Acı Yıllar Selma
1989 Bir Aşk Bin Günah Cennet
1989 Gece
1989 Suçumuz Kadın Olmak Mine
1989 Yağmur Altında Bir Kedi Duygu
1990 Akdeniz Güneşi
1990 Ayrılık
1990 Aşk Üçgeni Sibel
1990 Haciz Kararı Filiz
1991 Aldatacağım Lale
1993 Ayça Seni Seviyoruz Ayça
1993 Aşk ve Aşk Naz
1995 Analar Ölmez
1995 Aşkın Gücü
2005 Pembe & Mavi Ahu
2006 Meçhule Gidenler Seta