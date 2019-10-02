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02.10.2019 - 10:23 |

Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba filmleri

Uzun zamandır Amerika'da yaşayan Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba kaç yaşında? İşte Ahu Tuğba ile ilgili merak edilenler...

Ahu Tuğba kaç yaşında? Ahu Tuğba filmleri

Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.

Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

AHU TUĞBA FİLMLERİ

1973      Öksüzler              Davetli 

1974      Anter Kara Ali    Dansöz Kadın    

1974      Şeytan  Suzan   

1975      Ayıkla Beni Hüsnü           Margaret           

1975      Bunalım                              

1975      Tolga     Sofia     

1975      Vur Tatlım                          

1976      Cıbıl                      

1977      Akdeniz Kartalı                 

1977      Mavi Mersedes Ahu      

1978      Şerefsiz Şeref    Ahu Tuğba (kendisi)      

1978      Derviş Bey          Sevda  

1979      Dokunmayın Şabanıma Oya       

1980      Banker Bilo         Necla   

1980      Şaşkın Milyoner               Selma  

1981      Yapışık Kardeşler             Ahu      

1982      Elveda Dostum Sibel     

1983      Beyaz Ölüm        Meral   

1983      Kurban Bahar   

1983      Zifaf       Çağla    

1984      Kadın Bir Defa Sever      Zümrüt

1984      Kayıp Kızlar         Lale       

1984      Taçsız Kraliçe     Ahu - Naciye     

1984      Yangın  Lale       

1984      Yosma  Pınar     

1986      Akrep   Şadiye  

1986      Hayat Kadını       Sevda  

1986      Gülümse Biraz   Çağla    

1987      Damga  Cemile 

1987      Deli Gönlüm       Gönül  

1988      Evcilik Oyunu     Mehtap - Nevin

1988      Kumar  Arzu      

1988      Yasak İlişki           Gülbahar            

1989      Acı Yıllar               Selma  

1989      Bir Aşk Bin Günah           Cennet

1989      Gece                    

1989      Suçumuz Kadın Olmak   Mine    

1989      Yağmur Altında Bir Kedi Duygu  

1990      Akdeniz Güneşi               

1990      Ayrılık                  

1990      Aşk Üçgeni          Sibel     

1990      Haciz Kararı        Filiz       

1991      Aldatacağım       Lale       

1993      Ayça Seni Seviyoruz        Ayça     

1993      Aşk ve Aşk           Naz       

1995      Analar Ölmez                   

1995      Aşkın Gücü                        

2005      Pembe & Mavi  Ahu      

2006      Meçhule Gidenler           Seta

Bugün başlamıştı! Ek sefer de çare olmadıMetrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.
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