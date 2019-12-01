AIDS nedir, belirtileri nelerdir? 1 Aralık Dünya AIDS günü

İlk olarak ABD'de ortaya çıkan AİDS, ülkemizde 1985 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. En çok; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük ve turistik yerlerde görülmektedir. Bunun en büyük sebebi de korunmasız cinsel ilişkidir.

AİDS'in belirtileri:

-Ateş yükselmesi

-İştahsızlık ve kilo kaybı,

-Vücudun bazı bölgelerinde oluşan uçuk ya da yaralar

-Akciğer hastalıkları

-Geceleri terleme

-İshal

-Öksürük

Bu belirtileri gösteren her birey HIV taşıyor demek değildir ya da kişi bu belirtileri göstermese dahi HIV taşıyabilir. Bu durumda bu tarz belirtiler gösteren kişiler, birden fazla partnerle korunmasız cinsel ilişkiye girmişse HIV testi yaptırmalıdır.

AİDS nasıl bulaşır?

AİDS üç şekilde bulaşır:

-Kanında bu virüsü taşıyan biriyle cinsel ilişkiye girilmesi sonucu, özellikle korunmasız bir şekilde cinsel ilişkinin gerçekleşmesiyle HIV virüsü sağlıklı kişiye bulaşır.

-AİDS'li ya da HIV virüsüne sahip kişilerin kanlarına temas sonucu ya da organ nakliyle hastalık ya da virüs bulaşır.

-Hamile ve HIV virüsünü taşıyan anneden bebeğe, gebelikte veya doğumda bulaşabilmektedir.

AİDS’ten korunmanın yolları

-Cinsel ilişki ile kolaylıkla bulaşabildiğinden ilişki sırasında mutlaka korunmak gerekir.

-Bir diğer bulaşma yolu, kan nakli olduğundan, AİDS testi yapılmamış kan asla kullanılmamalıdır. Kullanılmış ve sterilize edilmemiş cerrahi aletler, şırıngalar, jiletler kesinlikle kullanılmamalıdır.

AİDS hakkında bilinmesi gerekenler

Aynı tabaktan yemek yemekle, aynı yemek aletlerini kullanmakla bu virüs bulaşmaz. Yanaktan öpüşme, öksürük, ter, sarılma ile de HIV bulaşmaz. Toplumun bir arada olduğu, kalabalık yerlerde bulunmakla bu virüs bulaşmaz.

AİDS tedavisi:

Günümüzde hala HIV enfeksiyonunda vücudu tamamen virüsten temizleyebilecek bir tedavi yoktur. Ancak tıbbın ve teknolojinin ilerlemesiyle doktorlar AIDS hastalığını oldukça yavaşlatabilir ve hastanın yaşam kalitesini arttırıp, hastanın ömrünü oldukça uzatabilirler.