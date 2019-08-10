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10.08.2019 - 11:42| AA

AİHM'den FETÖ üyesine büyük şok!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevine konulan Y.Ö'nün, hastalığı nedeniyle yeterli tedaviyi alamadığı iddiasıyla yaptığı tedbir başvurusunu reddetti.

AİHM'den FETÖ üyesine büyük şok!

Alınan bilgiye göre, Y.Ö, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY  üyesi olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şubat 2018'de Patnos  Cezaevine konuldu. Y.Ö, hastalığı dikkate alınarak Nisan 2018'de Adalet Bakanlığı  Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce Erzurum Cezaevine nakledildi.

Hastalığı dolayısıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde tedavi gören Y.Ö, ameliyat edilmesi gerektiği sonucuna varan  doktorların, operasyonun Ankara'da yapılmasının daha iyi olacağını belirtmesi  üzerine Adalet Bakanlığınca başkente gönderildi.

Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilen Y.Ö'nün tıbbi kontrolleri  de takip edildi ve ikinci kez farklı bir ameliyat olmasına karar verildi.

Ancak Y.Ö, ikinci ameliyatın Ankara'da yapılmasını reddetti ve ailesine yakın olmak için Erzurum'a dönmeyi ve tedavisinin burada sürdürülmesini  talep etti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı yetkilileri ve cezaevi doktorları,  Y.Ö'yü ameliyat için ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarılı olmayınca  Y.Ö, tedavisine devam edilmesi için Erzurum'a nakledildi.

İkinci kez ameliyat olmayı reddederek Erzurum'a naklini isteyen ve bu talebi kabul edilerek nakli sağlanan Y.Ö, tedavi için tüm tedbirler Adalet  Bakanlığınca alınmasına rağmen önce Anayasa Mahkemesine, ardından 27 Haziran'da  AİHM'e "yeterli tedaviyi alamadığı" iddiasıyla başvuruda bulundu.

AİHM'nin bilgi istemesi üzerine Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 5 Temmuz'da düzenlenen ve Y.Ö'nün cezaevinde kalmasında sağlığı  yönünden sakınca bulunmadığını belirten rapor ile tüm tıbbi evrakı mahkemeye  sundu.

Bu bilgiler doğrultusunda AİHM, 30 Temmuz'da Y.Ö'nün Erzurum Atatürk  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi ve tıbbi  bakımının sağlanmasını talep etti. AİHM'den gelen talep üzerine Adalet Bakanlığı,  Y.Ö'nün hastaneye yatırılması için işlemleri başlattı ancak Y.Ö, el yazısıyla  yazıp imzaladığı notta hastanede alacağı tedavi bulunmadığını, rutin  kontrollerinin yapıldığını, kendisi için moral ve motivasyonun önemli olduğunu,  bunun da kaldığı cezaevinde bulunduğunu belirterek hastanede yatmayı reddetti.

Aynı notta Y.Ö, kaldığı cezaevinin şartlarının iyi olduğunu,  kendisiyle ilgilenen ve moral veren arkadaşlarının bulunduğunu, bu durumun  kendisini rahatlattığını ve iyileşmesine katkı sağladığını ifade ederek hastanede  bu ortamı bulamayacağını savundu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Y.Ö'nün el yazısıyla yazdığı bu notla  hastaneye yatmak istemediğini ve kaldığı cezaevinin şartlarından memnun olduğunu  AİHM'e bildirdi.

AİHM, 1 Ağustos 2019'da Y.Ö'nün son sağlık durumunu gösterir güncel  rapor ve hastaneye yatmama konusunda fikrini değiştirip değiştirmediğine dair  yazılı beyanının gönderilmesini istedi.

Adalet Bakanlığı, Y.Ö'nün rutin kontrolleri sonrasında düzenlenen  raporlar ile el yazısıyla yazdığı notu AİHM'e sundu. Y.Ö, bu notta da tüm  tedavilerin sağlandığını, rutin kontrollerinin yapıldığını, hastaneye gitmek  istemediğini belirtti.

Bunun üzerine AİHM, 7 Ağustos'ta Y.Ö'nün tüm tedavileri eksiksiz  aldığına kanaat getirerek tedbir kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti.

FETÖ MENSUPLARININ TALEPLERİ ASILSIZ BULUNDU

Y.Ö. tarafından yapılan bu başvuruya kadar FETÖ/PDY ile bağlantılı  oldukları gerekçesiyle cezaevine konulan kişiler tarafından gerek cezaevi  koşullarının uygun olmadığı gerekse hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi  alamadıkları iddiasıyla AİHM'e 30'dan fazla tedbir talepli başvuru yapılmış, bu  taleplerin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti.

AİHM'in kararıyla FETÖ mensuplarının tutuklu ve hükümlülerin  sağlıklarının korunması için yeterli tedbirin alınmadığı iddiası bir kez daha  çürütüldü.

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