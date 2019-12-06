MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Aile bakanı Selçuk: Şule Çet kararına itiraz edeceğiz
ABONE OL
06.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Aile bakanı Selçuk: Şule Çet kararına itiraz edeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile bakanı Selçuk: Şule Çet kararına itiraz edeceğiz

Bakanlık olarak Şule Çet davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettiklerini belirten Selçuk, “Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz” dedi. 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Sokak ortasında cinayet!

Sokak ortasında cinayet!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Sıradaki Haber