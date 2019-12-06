Aile bakanı Selçuk: Şule Çet kararına itiraz edeceğiz

Bakanlık olarak Şule Çet davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettiklerini belirten Selçuk, “Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz” dedi.