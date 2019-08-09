09.08.2019 - 07:52
Aile danışmanları Üsküdar’da yetişiyor
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan “Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı” öğrenci kabulüne başladı.
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi alanlarında lisans eğitimlerini tamamlayanlar başvuru yapabilecek. Programla aile ilişkileri açısından doğru değerlendirme kabiliyetine sahip etik standartlar çerçevesinde uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.