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09.08.2019 - 07:52

Aile danışmanları Üsküdar’da yetişiyor

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan “Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı” öğrenci kabulüne başladı.

Aile danışmanları Üsküdar’da yetişiyor

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi alanlarında lisans eğitimlerini tamamlayanlar başvuru yapabilecek. Programla aile ilişkileri açısından doğru değerlendirme kabiliyetine sahip etik standartlar çerçevesinde uzmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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