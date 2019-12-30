MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!
ABONE OL
30.12.2019 - 10:27 | | DHA

Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.

Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!
Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!
Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!
Aile eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartasi günü akşam evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Havanın soğuk geçmesi nedeniyle kapı ve pencereleri kapalı olan evde uyuyan Karakuş, bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran Derya Karakuş, kendisini kötü hissedince sağlık ekiplerine haber verdi. Uykudaki 2 çocuğunu bir türlü uyandıramayan Karakuş, panik yaşadı. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.

EVDE İNCELEME

Olayın yaşandığı evde polis ekipleri, giriş-çıkışlara izin vermedi. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir tehlike olmadığı saptanan evin pencere ve kapıları açılarak havalandırıldı. Evdeki fare zehirleri temizlendi.

 

 

Kamyondan fırlayan tekerlek trafikte onlarca metre böyle gittiKocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber