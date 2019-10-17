Aile Şerefi kaç yılında çekildi? Aile Şerefi oyuncuları kimler?
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularının bir araya geldiği Aile Şerefi filminin hangi yılda çekildiği merak ediliyor. Fakir ama gururlu bir adamın ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışması duygu dolu sahnelere sebep oluyor. Peki Aile Şerefi filminde kimler oynuyor?
1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.1976'de çekilen Aile Şerefi filmi, fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.
OYUNCULAR
Münir Özkul Rıza
Adile Naşit Emine
Itır Esen Zeynep
Şevket Altuğ Zihni
Mahmut Hekimoğlu Selim
Mahmut Cevher Hasan
Ayşen Gruda Ayşe
Eriş Akman Oktay
Betül Aşçıoğlu Alev
Muhip Arcıman Fehmi
Ahmet Sezerel Murat (Gençliği)
Cengiz Nezir Mustafa
Cevdet Arıkan Oktay'ın Arkadaşı
Ali Demir İş Adamı