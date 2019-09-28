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28.09.2019 - 14:46 |

Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimlerdir?

Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Ailecek Şaşkınız izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Komedi türündeki film 2018 yılında vizyona girmişti. İşte Ailecek Şaşkınız oyuncuları ve konusu.

Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimlerdir?

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI

Ahmet Kural Rolü : Ferhat
Murat Cemcir Rolü : Gökhan
Saadet Işıl Aksoy Rolü : Elif
Cengiz Bozkurt
Günay Karacaoğlu
Bihter Dinçel
Çağlar Ertuğrul
Mustafa Alabora

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