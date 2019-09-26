Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmasını sağlamak için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 2014'te Saray ilçesinde PKK'ya katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Fuat Oktay'dan istanbul açıklamasıİstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın yaptığı son açıklamaya göre İstanbul'da eğitime yarın devam edilecek.