Airties Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

AIRTIES MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Airties Müşteri Temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 0850 222 02 39 tuşlayarak arama yapmanız gerekiyor. Ardından sesli komut sisteminde takip etmeniz gereken adımlarda bazı tuşlara basmanız gerekiyor. Son adımda müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, talebinizi doğrudan iletişim kurduğunuz temsilciye iletebilirsiniz.