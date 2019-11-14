Ajanın eşine ikinci sorgu

Winber, ifadesinde olayın intihar olma olasılığının yüksek olduğunu tekrarlayarak, eşinin son dönemlerde yaşadığı yoğun stresin nedeninin ise başında bulunduğu örgütün finansal sorunları olabileceğini söyledi.



Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil olurken, Le Mesurier’in evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürüldü. Beyoğlu’ndaki home ofis olarak kullandığı evinin önünde pazartesi günü ölü bulunan Le Mesurier’in bir yıllık eşi Emma Hedvig Christina Winber dün İstanbul Cinayet polisi tarafından ikinci kez sorguya alındı.



4 saatlik sorgu



Olayın ardından kendisinden doku ve kan örnekleri alınan Winber, emniyette verdiği ilk ifadesinde, “Eşim 10 yıldan fazladır depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğunu tedavi etmede kullanılan ilaçlar kullanıyordu. Gece saat 02.30 sıralarında yatağa gelerek bir uyku ilacı aldı. Ben de uyuyamadım, uyumak için bir süre bekledim. Saat 04.30 sıralarında ben yatmaya gittiğimde eşim uyanarak bana da uyku ilacı verdi ve birlikte yattık. Polis geldiğinde zor uyandım ve eşimin cansız bedenini gördüm” demişti.









Dün yaklaşık 4 saat ifade veren Winber, “Bulunduğumuz bina herkesin rahatlıkla girip çıkabileceği bir bina değil. İşyerimizin kapısında yüksek güvenlik önlemi olan şifreli girişimiz bulunuyor. Şifreleme sistemini çalışanlarımız ve sadece biz kullanabiliyoruz. Eşimin sürekli stresli olması sebebiyle intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum” dedi. Winber’in, eşinin yaşadığı stresin kaynağını ise başında bulunduğu örgütün yaşadığı finansal sıkıntılar olabileceğini söylediği öğrenildi.



MİT devreye girdi



Polis yetkilileri ise Winber’den alınan kan ve doku örneklerinin, soruşturma gereği olduğunu ve kendilerinin de intihar üzerinde durduğunu aktardı.

Yetkililer, Olay Yeri İnceleme ekipleriyle yaptıkları incelemelerde ise Le Mesurier’in düşmenin etkisiyle ayaklarının bileklerinden kırık olduğunu ve yüzünün sol tarafında düşmeye bağlı iki yarık olduğunun tespit edildiğini kaydetti.



Le Mesurier çiftinin yaşadığı evde de incelemelerde bulunan polis, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve evde harita ile krokilerin bulunduğu yönündeki bilgileri doğrulamazken, sadece Asayiş ve İlçe ekiplerince yürütülen soruşturmada dün MİT’le bilgi paylaşımına gidildiğini söyledi. Yetkililer, eldeki bilgilerin MİT’in İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerine dün akşam verildiğini kaydetti.



Cenazesi gönderildi



Eski ajan Le Mesurier’in cenazesi, otopsinin ardından Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’ndan dün alındı. Cenaze, götürüldüğü İstanbul Havalimanı’nda THY uçağıyla 21.00’de Londra’ya gönderildi.