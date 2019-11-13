Ajanın ölümünde cinayet şüphesi!

Dünya kamuoyunda Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriye Acil Yardım Derneği’nin kurucusu ve başkanı olan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier önceki gün İstanbul Beyoğlu’ndaki evinin önünde sabaha karşı ölü bulunmuştu.

Le Mesurier’in ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışan polis, Le Mesurier’in ikinci eşi olan ve olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen eşi 37 yaşındaki İsveç vatandaşı Emma Hedving Christian Winberg’den doku örneği aldı. Doku örneklerinin, eski ajanın tırnaklarından alınan doku örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi. Öte yandan eşinin son dönemde ağır psikolojik bunalım içerisinde olduğunu ve 10 yıldır ağır antidepresan ilaçları kullandığını belirten Winberg’in polise verdiği ifadede Mesurier’in kendisine yaklaşık 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Winberg, ifadesinde olay günü eşinin uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını da ifade etti.

Olay yerinin çok alçak olduğu belirten Prof. Dr. Alkan “Oradan atladığında ölür mü?” ifadelerini kullandı.

Düşme şekli inceleniyor

İlk incelemede, Le Mesurier’in ayaklarında ve ellerinde çok sayıda kırık tespit edilmişti. Uzmanlar, kırıkların düşmeden çok bir atlama sonucu oluşabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan’a göre cinayet ihtimali daha fazla. Alkan, Le Mesurier’in şüpheli ölümüne ilişkin şunları kaydetti:

“Çok şüpheli bir ölüm. Olay yerine baktığımızda çok alçak olduğunu görüyoruz. İntihar edilecek bir yer gibi görünmüyor. Ayrıca oradan atladığında ölür mü? Çünkü şu an kamuoyuna sızan bilgiye göre hem elleri hem de ayakları kırık. Elleri ve ayakları kırıksa ölmez zaten. Boynu falan kırıldıysa ölür. Ceset duvar dibine yaklaşık 5 metre uzakta bulunmuş. Boynu kırıldıysa o zaman da sürüklenemez. Otopside iç kanama olup olmadığı ortaya çıkacak. İlk etapta cinayet gibi gözüküyor.”

İngiliz parlamenter Rusya’yı suçladı

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, Financial Times gazetesine Le Mesurier’in ölümüne ilişkin “Suriye’de insan haklarını savunma konusunda yaptığı kahramanca çalışma ona pek düşman kazandırdı ve Rus yetkililer onu sık sık terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçladı” değerlendirmesinde bulundu. Tugendhat, Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturmaya İngiliz yetkililerin de dahil olması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Le Mesurier’i İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’nın çalışanı olmakla suçlamış, MI6’nın Balkanlar ve Ortadoğu operasyonlarında görev aldığını iddia etmişti. Singapur’da asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Le Mesurier’in İngiltere’nin ünlü askeri akademisi Sandhurst’tan mezun olduğu, görev yerleri arasında Kuzey İrlanda, Bosna Hersek ve Kosova’nın bulunduğu belirtiliyor. Le Mesurier’in, ölümü sırasında evde bulunan eşiyle geçen yıl evlendiği ifade ediliyor.