MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAjanslar biraz önce geçti! 3 il için uyarı: Çok kuvvetli olacak
05.10.2019 - 17:45 | | AA

Ajanslar biraz önce geçti! 3 il için uyarı: Çok kuvvetli olacak

İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ajanslar biraz önce geçti! 3 il için uyarı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ajanslar biraz önce geçti! 3 il için uyarı: Çok kuvvetli olacak

Ajanslar biraz önce geçti! 3 il için uyarı: Çok kuvvetli olacak

Şoke eden iddia: Evli olmasına rağmen benim kızımı...

Şoke eden iddia: Evli olmasına rağmen benim kızımı...

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Sıradaki Haber