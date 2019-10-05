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05.10.2019 - 20:05 |

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları;

Yargı reformu paketini geniş kapsamlı olarak değerlendiriyoruz. Yargısal kalitenin artırılmasına dönük tasarrruflar barındırıyor.

Vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan bir takım düzenlemeler hayata geçecek.

Yargısal düzenlemeler sadeleştirilecek. 

Bireysel özgürlükler artırılacak.

Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak.

Vatandaşa makul bir dava süresi verilecek.

Uzun tutukluluk süreleri düzenlenecek.

Terörle mücadele konusunda 3 prensipten asla vazgeçilmeyecek. Mücadele kesintisiz verilecek. Hiçbir alanda boşluk bırakılmayacak. Terör kaynağında kurutulacak.

Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz.  Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.

Göç meselesini tartıştık. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı. 

Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz.  Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.

Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.

Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz.

CHP'nin terör konusundaki yaklaşımına güçlü eleştiriler getiriyoruz.

 

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