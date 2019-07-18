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18.07.2019 - 22:10| AA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Basiretsiz bir açıklama yapmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Basiretsiz bir açıklama yapmıştır

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi Genel  Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi

Paylaşımında "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi  ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu  vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı  partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullanan Çelik,  şunları kaydetti:

"Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her  anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya  koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi  ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz  darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek  istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK  Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır.  Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece  başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan  partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."

"Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın  sahasında görüyoruz"

Her kesimden vatandaşın ve Saadet Partisi tabanındakilerin hain darbe  girişimine canları pahasına direndiklerine dikkati çeken Çelik, şu  değerlendirmede bulundu:

"Saadet Partisi Genel Başkanı'nın iftirası milletimize, tüm  mensuplarımıza ve tabii Saadet Partili kardeşlerimize karşı  büyük bir  haksızlıktır. 15 Temmuz günü gazi Mecliste FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi,  ortak tavır alınması gereken yerde,  CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak  konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın  sahasında görüyoruz. Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve  yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve  mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere  katkı verme sonucu doğurur."

Çelik, AK Parti'nin FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, bu mücadeleye  her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi  kurumsallaştıran "en  güçlü siyasi parti" olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  sayesinde FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğinin altını  çizdi.

"İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir"

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri de kullandı:

"FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar,  maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya  paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye  çalışmaktadır. Saadet Partisi Genel Başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye  dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına  dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve  yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin  atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya,  siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu  bir siyaset tarzı değildir."

 

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