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23.09.2019 - 11:34 | | DHA

AK Parti, yeni yargı paketi taslak metnini CHP'ye sundu

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti.

AK Parti, yeni yargı paketi taslak metnini CHP'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü. Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Muş, tartışılan CHP ve İYİ Parti heyetlerinin IMF heyeti ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyorlar?" dedi.

YENİ YARGI PAKETİ

Yeni yargı paketi taslağına değinen Muş, "Yargı reformu paketi birden fazla olabilir. içinde infazlarla ilgili bir düzenleme yoktur. İnfaz düzenlemesiyle ayrı bir çalışmamız olacaktır. Partilerin görüşlerini bekliyoruz." dedi.

Uçakta panik! Bir anda ayağa kalktı ve...ABD'de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.
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