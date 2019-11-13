AK Parti'de iki il başkanı istifa etti

Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANI ÇALAPKULU DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fuat Özgür Çalapkulu, 31 Ocak 2015'ten bu yana yürüttüğü AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili paylaşımda bulunan Çalapkulu, '1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum' dedi.