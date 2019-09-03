AK Parti’den 4 kişiye ihraç istemi

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, son günlerde muhalif çıkışlarıyla dikkat çeken bazı isimlerin disipline sevkleri ele alındı. Eski genel başkan Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ’ın oy birliği ile kesin ihraç istemiyle disipline sevklerine karar verildi. Davutoğlu döneminde il başkanı olan Nedim Yamalı ile Selim Temurci’nin de il başkanlıkları tarafından disiplin sürecinin başlatılması talimatı verildi. İhraç sürecinin ilk işaretini önceki gün Davutoğlu’nun memleketi Konya’da veren Erdoğan, “Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp gönlünü ve yolunu bizden ayıranlar varsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz” demişti. Erdoğan, dünkü MYK’da Konya ziyaretini anlatarak, “İlgi bana gösterdi ki Konyalı nereli olduğuna değil, davana sahip çıkıp çıkmadığına bakıyor. Olağanüstü bir ilgi ve destek gördüm. Bu bana güç ve huzur verdi” değerlendirmesini yaptı.



‘Ayıklama başlasın’



Edinilen bilgiye göre; Erdoğan, MYK’da üyelere hitabında Davutoğlu ve söz konusu muhalif isimlerle ilgili sert açıklamalar yaptı. Erdoğan, son dönemde artan açıklamaları anımsatarak, “Bu arkadaşlar yerel seçim sürecinde tek bir destek vermedi. Ancak AK Parti’liyiz diyerek partimize yakışmayan davranışlar sergilediler. Kendilerinin ayrılmasını bekledik, istifa etmediler. Eleştiriye itirazımız olamaz, hep istişare ettik, eleştiriye boynumuz kıldan ince. Ancak iş tehdide döndü. Tehditlere sessiz kalacak değiliz” dedi.



Erdoğan’ın parti çalışmalarına ilişkin, “Varsa dertleri milletin önüne çıksınlar, kapı ardından yarım ağızla konuşuyorlar, milletin önüne gitsinler konuşsunlar” dediği bildirildi. Erdoğan’ın söz konusu isimlerin Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP’ye ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadelerinden de rahatsızlığını MYK üyelerine ilettiği öğrenildi. Davutoğlu’nun AK Parti’de tepki çeken “7 Haziran’dan 1 Kasım’a defterler açılırsa birçok insan, insan içine çıkamaz” açıklamasıyla ilgili hukuki sürecin başlatılması da bekleniyor. MYK’da bazı üyelerin “yargıda hesap verir” ifadeleri kullandığı bildirildi. Erdoğan’ın ayrıca, “Kim varsa bu davaya sahip çıkmayan, gereken ayıklama başlasın. Yeni üyeler ve gönüller kazandığımız kadar, gönlü kayanları bu çatı altında da tutmamamız lazım. Kadın, gençlik ve tüm teşkilatımız gerekeni yapacaktır” dediği kaydedildi.