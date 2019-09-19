MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAK Parti'li Belediye Başkanları Afyonkarahisar'da buluşacak
19.09.2019 - 11:22 | | AA

AK Parti'li Belediye Başkanları Afyonkarahisar'da buluşacak

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın beşincisi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

AK Parti'li Belediye Başkanları Afyonkarahisar'da buluşacak

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın beşincisi 20-21-22 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığını yürüteceği toplantıya, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere, 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı katılacak.

Bölge toplantısında ayrıca, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da yer alacak.

BAŞARILI BAŞKANLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Bölge toplantısının birinci gününde, önceki dönemlerde başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak.

Toplantının ikinci gününde basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak ve ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile kurum ve kuruluşların genel müdürleri istişare toplantısında bir araya gelecek.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

Sıradaki Haber