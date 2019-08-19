MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAK Partili vekiller kazada yaralandı
19.08.2019 - 14:20| AA

AK Partili vekiller kazada yaralandı

İzmir'deki bir program için Manisa'dan yola çıkan AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda meydana gelen kazada, Milletvekili Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı.

AK Partili vekiller kazada yaralandı

Alınan bilgiye göre, TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu üç araçlık konvoyda yer alan otomobillerden biri, Çiçekli Kavşağı yakınlarında başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan ile 2 danışman hafif yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesi'ne Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla götürüldü.  

Murat Baybatur, yaptığı açıklamada, küçük çaplı yaralanmalar olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Dünya Türkiye'yi konuşacak! Yüzde 70...Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'te yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

Son dakika... Suriye'de Türk askeri konvoyuna hava saldırısı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

AK Partili vekiller kazada yaralandı

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Son dakika: 3 ilde PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu"

Sıradaki Haber