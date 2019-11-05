Yeni Akademi baÅŸkanÄ± olarak gÃ¶reve gelen David Rubin, geÃ§en aylarda yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada Akademi Ã¼yelerine Oscar yarÄ±ÅŸÄ±nda yer alan filmleri internet Ã¼zerinden izleme imkÃ¢nÄ± sunulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ ve Akademiâ€™nin Apple TVâ€™de yer alacak kendi uygulamasÄ±na yeni kategoriler ekleyerek daha fazla filmi Ã¼yeleriyle paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti. Ancak birÃ§oÄŸu henÃ¼z ABDâ€™de ithalatÃ§Ä± bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in En Ä°yi UluslararasÄ± Film kategorisindeki aday adaylarÄ±nÄ±n, Akademiâ€™nin online platformunda yer almayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ ve bu kategoride adaylÄ±k kazanmayÄ± uman 93 film iÃ§in eski yÄ±llarda olduÄŸu gibi Akademi Ã¼yelerine Ã¶zel gÃ¶sterimler dÃ¼zenleneceÄŸi belirtilmiÅŸti. Akademi, Ã¼yelerinin bu kategorideki filmleri de izleyip deÄŸerlendirebilmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±. Aday adayÄ± o93 filmin hepsi Akademiâ€™nin online platformunda gÃ¶sterilmeyecek olsa da yarÄ±ÅŸta son 10 film arasÄ±na kalan yapÄ±mlar Akademiâ€™nin online platformunda yer alacak. Bu durum En Ä°yi UluslararasÄ± Film kategorisindeki adaylarÄ±n belirlenme sÃ¼recinde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸi de beraberinde getirecek.

Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik

Deadlineâ€™Ä±n haberine gÃ¶re UluslararasÄ± Uzun Metraj Film yÃ¶netim komitesinin eÅŸ baÅŸkanÄ± Larry Karaszewski ve Diane Weyermann; Ã¼yelerin tamamÄ±na, En Ä°yi UluslararasÄ± Film kategorisinde aday olacak beÅŸ filmi belirlemek iÃ§in oy kullanabileceklerini belirten bir mektup gÃ¶nderdi. Aday adayÄ± filmleri deÄŸerlendiren komite tarafÄ±ndan belirlenen 10 filmlik listedeki tÃ¼m filmleri izleyen Akademi Ã¼yeleri, bu kategoride oy kullanabilecek. BÃ¶ylece bu kategoride adaylÄ±k alacak son 5 filmi belirleme sÃ¼recine ilk kez Akademiâ€™nin tÃ¼m Ã¼yeleri dahil olabilecek.