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15.12.2019 - 13:59 | | AA

Akar'dan net mesaj! Hiçbir yere gitmiyoruz, NATO'dayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin NATO'nun merkezinde duran bir müttefik olduğunun altını çizerek, "NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da girişimimiz yok." dedi.

Akar'dan net mesaj! Hiçbir yere gitmiyoruz, NATO'dayız

Akar, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu kapsamında Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Attiye ile katıldığı "Bozulan Dünya Düzeni: Ortaya Çıkan Küresel Güvenlik Sorunlarını Yenilikçi Çözümlerle Karşılamak" başlıklı oturumda, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Büyükelçi Wolfgang Ischinger'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının, NATO'ya ve  Türkiye'nin İttifak'a üyeliğine etkilerine ilişkin bir soru üzerine Akar, "Biz,  NATO'nun merkezindeyiz. Hala NATO'nun merkezindeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz, NATO'dayız." yanıtını verdi.

Akar, Türkiye'nin, ulusal çıkarları ve çeşitli nedenlerden dolayı  attığı adımların NATO'daki varlığına karşı olmadığının altını çizerek, "Türkiye  1952'deki üyeliğinden bu yana NATO üyesidir ve tatbikatlar, harekatlar, NATO  karargahlarına personel desteği gibi konularda ve diğer alanlarda İttifak'a karşı  tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir. Her zaman diğer NATO üyeleriyle de  temas halindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin ulusal güvenliği için hava savunma füze sistemlerine  ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Akar, ülkenin, bu ihtiyacını karşılamak için  aralarında Fransa ve ABD'nin de bulunduğu bazı müttefiklerle temasa geçtiğini  ancak sonuç alamadığını anlattı.

Akar, sürecin sonunda Türkiye'nin hava savunma sistemlerini Rusya'dan  aldığına dikkati çeken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da G20 Zirvesi nedeniyle  Japonya'da bulunduğu sırada medyaya "Türkiye'nin bu sistemleri ABD'den almak için  elinden geleni yaptığını ancak Obama yönetiminin süreci tamamlayamaması nedeniyle  Rusya'dan almak zorunda kaldığını" anlattığını hatırlattı.

Şimdi benzer şekilde ABD ile F-35'ler konusunun gündemde olduğunu  belirten Akar, Türkiye'nin bu konunun da çözüme kavuşması için kendi pozisyonunu  en doğru ve kapsamlı şekilde anlatarak sabırla çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akar, "Bir çözüm bulunacağına inanıyoruz çünkü biz F-35'lerin  müşterisi değiliz, ortağıyız. Bu ortaklık için yaklaşık 1,5 milyar dolar ödedik.  Biz nasıl gerekeni yaptıysak, bu ortaklığın diğer tarafından, ABD tarafından öyle  hareket etmesini bekliyoruz. Aksi halde S-400'lerde olduğu gibi, mecburen başka  yolları araştırarak ihtiyaçlarımıza yanıt bulmaya çalışacağız." ifadelerini  kullandı.

Türkiye'nin NATO'ya karşı sorumluluklarına bağlılığının altını çizen  Akar, "Biz NATO'nun merkezindeyiz. NATO'dan uzak durmak gibi bir niyetimiz ya da  girişimimiz yoktur." dedi.

"(Suriye'de anayasa oluşturulması ve meşru seçimler) En iyi çözümü  bu yolla bulabileceğimize inanıyorum"

Akar, Suriye'de siyasi sürecin ortaya çıkışından umutlu olup olmadığı  yönündeki bir soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Evet oldukça umutluyum. Öncelikle, bu konuda bir başarısızlık ya da  başarı söz konusu değildir. Bu süreçte, ortaya konan çabalar var. Suriye'deki  krizin çıktığı ilk andan itibaren, 2011'den bu yana aynı şeyi söylemeye devam  ediyoruz. Muhataplarımıza her zaman bunun sadece Türkiye ya da Suriye için değil,  NATO ve Avrupa'nın bütünü için de çok ciddi bir durum olduğunu söyledik çünkü  burası, sadece teröristlerin değil, terör örgütlerinin de kaynağı haline gelmeye  eğilim içindeydi. Bunun için bir araya gelmemiz gerek. NATO olarak, ikili ya da  başka yollarla bir araya gelmemiz ve bu krize karşı doğru tedbirleri almamız  gerek ancak ne yazık ki bu çabalar başarısız oldu ve tek başımıza kaldık."

Ancak Batılı ülkelerin ve NATO'nun Suriye'deki duruma 2015 yılı  itibarıyla odaklandığına dikkati çeken Akar, DEAŞ ile mücadele kapsamında kurulan  uluslararası koalisyonu ve Türkiye'nin yürüttüğü harekatları anımsattı.

Süreçte, Türkiye'nin ABD, Rusya ve İran ile yakın iş birliği içinde  olduğunu da vurgulayan Akar, Suriye'deki krize çözüm arayışlarına ilişkin Cenevre  sürecinin ardından Astana sürecinin başlatıldığını kaydetti.

Akar, rejimin çocuklar dahil masum sivillere yönelik bombardımanlar  karşısında çok hassas durumda olan İdlib'in de çatışmasızlık bölgesi olarak  adlandırıldığı Astana sürecinin başarılı olduğunun altını çizdi.

Ülkelerin iş birliği sonucunda Suriye'de ortaya çıkabilecek daha büyük  insanlık dramlarının önüne geçildiğine işaret eden Akar, bunu izleyen süreçte  Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini de söyledi.

Akardan net mesaj Hiçbir yere gitmiyoruz, NATOdayız

Akar, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, yeni bir anayasa yapılması için atılan tüm adımlara ve  devam eden bütün inisiyatiflere destek vermek için elimizden gelen tüm çabayı  gösteriyoruz. Başlarda tüm tarafları bir araya getirmek oldukça güçtü ama sonuçta  bir araya geldiler. Şimdi belki önümüzdeki aylarda, yıllarda bir anayasa ortaya  konulacak ve bunu takiben Suriye'nin içindeki ve dışındaki tüm Suriyelilerin  katılımıyla bir seçim yapılacak ve meşru hükümet kurulacak. Bizim hedefimiz  budur, tüm müttefik ülkelere ve dostlarımıza bunu söylüyoruz. Suriyeli  kardeşlerimizin ve aynı zamanda bölgemizin yararına olacak en iyi çözümü bu yolla  bulabileceğimize inanıyorum."

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZ HİÇBİR ZAMAN NATO YA DA AB'YE ALTERNATİF DEĞİLDİR"

Akar'a, Türkiye'nin uluslararası ittifaklara verdiği önem ve AB ile  ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, sadece Avrupa ile değil, Asya-Afrika  bölgesi ve komşularıyla bölgesel güvenlik ittifaklarının oluşturulması fikrini  nasıl değerlendirdiği de soruldu.

Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefinin hiçbir zaman değişmediğinin altını  çizen Akar, "Güvenilir ve önemli bir NATO üyesiyiz, bu böyle devam edecek.  Elbette, ülkelerimizin yararı için diğer ülkelerle de ikili ilişkilerimizi  dostane şekilde sürdürüyoruz. Örneğin Katar ile oldukça dostane, kardeşlik  ilişkimiz var. Ülkelerimizin güvenliği için bilgi ve deneyim paylaşımı dahil her  alanda yetenek ve kapasite paylaşımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin diğer ülkelerle ikili ilişkilerinde dostluk ve  kardeşlik ilişkisinin yanı sıra ulusal ihtiyaçlarını karşılamak adına da temas  içinde olduğunu belirterek, "İhtiyaçlarımızı karşılamak üzere birçok ülke ile  ilişkimiz var ancak bu durum hiçbir zaman NATO ya da AB'ye alternatif değildir."  diye konuştu.

Küresel çapta nükleer silahlanmaya ilişkin bir soruya ise Akar, bu  durumun devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda, öncelikli olarak  odaklanılması gerekenin, bu silahların kontrolü ve buna ilişkin uluslararası  ilkelerin, kuralların ve düzenlemelerin ortaya konulması olduğu yanıtını verdi.

Akar, uluslararası kuruluşların, medyanın ve akademinin çalışmalarıyla  nükleer silahlanmanın yavaşlatılması ve kontrol edilmesi yönünde küresel baskı  oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

 

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