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14.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin, 12 Ekim’de sınır hattına yaptıkları ziyaretin ardından Şanlıurfa’da tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettikleri öğrenildi.

Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile cumartesi sınır hattına gitmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne giden Akar ve TSK komuta kademesinin, Barış Pınarı Harekatı’ndaki gelişmeleri bu kez de sahadan takip ettiği açıklanmıştı. Akar ve komutanların, temaslarının ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçtikleri öğrenildi. Akar’ın harekatta yaralanan askerleri ziyaret ettiği, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi. 

Resulayn’da PKK’ya ait tünel bulunduBarış Pınarı Harekatı kapsamında 2 gün önce terörden arındırılan Resulayn’da terör örgütü PYD/PKK’ya ait mühimmat deposu olarak kullanılan tünelin bulunduğu açıklandı.
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