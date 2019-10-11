Akar'dan yoğun diplomasi trafiği

İlk olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüşen Akar, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Hedefin Fırat’ın doğusunda DAEŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek Türkiye’deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Türkiye’nin DAEŞ’e karşı göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olduğunu, 3000’den fazla DAEŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Akar, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sadece Türkiye’nin ve Türk milletinin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan dini ve etnik grupların güvenliğine çok büyük önem atfedildiğini aktardı.

Akar, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost-müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini de ifade etti.



Bilgi paylaşımı



Bakan Akar, ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekâtı’nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi. Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



