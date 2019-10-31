Akar’ın doktora tezi kitaplaştı

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zafer Toprak danışmanlığında hazırlanan tezde, Harbord heyetinin Türklerin Ermenilere karşı hiçbir zaman soykırım amaçlamadıklarını ve bu yönde bir isteklerinin olmadığını gördüğü belirtiliyor.



ABD Kongresi’nin onayıyla ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1 Ağustos 1919’da Tümgeneral James G. Harbord başkanlığındaki askeri bir heyeti Anadolu ve Kafkaslar’daki durumu incelemek üzere İstanbul’a göndermişti. Heyet, İstanbul’dan Adana’ya, Halep’ten Mardin’e, Diyarbakır’dan Malatya, Sivas, Erzurum, Kars, Erivan ve Tiflis’e kadar süren 58 günlük araştırmanın ardından sonuçları bir rapor halinde sunmuştu. Türklerin Ermenilere “soykırım uyguladığı” yönündeki iddiaları çürüten rapor, Akar’ın doktora tezine konu oldu. Tez, TTK tarafından Türkçe ve İngilizce olarak kitaplaştırıldı. Geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlanan kitap TTK tarafından satışa çıkarıldı.









Akar, Kitabın önsözünde “Heyet, Türk halkının Ermeni mezalim ve saldırılarına maruz kaldığını da raporlarında bildirmiştir. Heyetin bulguları, ABD Başkanı Wilson’ın düşüncelerini değiştirememesine rağmen pek çok ABD Kongre üyesinde ciddi tereddütler yaratmıştır” diye yazdı.



