Akbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz bankanın müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

AKBANK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Akbank müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından 444 25 25 numarayı tuşlamanız gerekiyor. Ardından bant kaydı sizden TC kimlik numaranızı, kredi kartı numaranızı veya TC kimlik numaranızı tuşlayınız. Bant kaydının dediği işlemleri yapmadan bekleyiniz. “İşlemleri yapmak için 9‘u tuşlayınız. Sonrasında müşteri temsilcisine bağlanmış olacaksınız.