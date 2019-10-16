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16.10.2019 - 21:19 |

Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Karadeniz mutfağının en önemli yiyeceklerinden biri olanAkçaabat köftesi, bu akşam sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de yapıldı. PekiAkçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte milyonlarca vatandaşımızın çok sevdiği Akçaabat köftesinin tarifi ve malzemeleri...

Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Bayılarak yediğimiz Akçaabat köftesini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Size özel 8 adımda Akçaabat köftesi tarifi...

AKÇAABAT KÖFTE MALZEMELERİ

4 diş sarımsak
2 adet domates
2 adet yeşil sivri biber
1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
100 gram yağlı kuzu boşluk eti
500 gram dana kıyma

AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Trabzon ekmeği içlerini robottan geçirin.

Ekmekleri bir tepsiye yayıp üzerlerini tülbentle örtün. İyice kurumaları için bir gece bekletin.

100 gram yağlı kuzu boşluk etini ve 500 gram dana kıyma etini kıyma makinasından birlikte çektirin. Eğer iki kıymayı beraber çektiremediyseniz, iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

Sarımsak, tuz ve karabiberini ilave edin.

Bütün harcı rulo hale getirin. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen ruloyu bıçak kullanarak porsiyonlara ayırın.

Avuç içlerinizle bastırarak şekillendirin.

Izgara tavayı hafifçe yağlayın ve iyice ısıtın.

Köfteleri ızgara tavada önlü arkalı güzelce kızartın.

Domates ve biberleri de tavaya dizip hafifçe közleyin.

Köfteleri ve közlenmiş sebzeleri servis tabağına yerleştirip hemen sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Hollanda'da çiftçilerden, hükümetin tarım politikasına protestoHollanda'nın De Bilt ve Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.
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