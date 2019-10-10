MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAkçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
10.10.2019 - 11:30 | | İHA

Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.

Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

Barış Pınarı Harekatı’nda öldürülen terörist sayısı 174 olduMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı’nın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? Son depremler!

İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? Son depremler!

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Son dakika! Marmara'da korkutan deprem

Ortalığı birbirine katmıştı! Bakın nerede yakalandı?

Ortalığı birbirine katmıştı! Bakın nerede yakalandı?

Samanlıkta bulundu! FETÖ'ye ait yasaklanmış kitaplar dokümanlar ...

Samanlıkta bulundu! FETÖ'ye ait yasaklanmış kitaplar dokümanlar ...

Sıradaki Haber