Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına havan düştü

Terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere bir kez daha saldırdı. Önceki gün Mardin Nusaybin ilçesinde gazetecilere keskin nişancı ateşi açan teröristlerin hedefi, bu kez Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki gazeteci grubu oldu. YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Havanlar, Milliyet muhabiri Namık Durukan'ın da içinde yer aldığı ve gazetecilerin Akçakale'de kaldığı otelin yakınına düştü.

Gazetecilerin kaldığı otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Teröristler tarafından daha sonra atılan 3 havan mermisinin de ikisi patlamazken, patlayan biri ise yaralanmaya neden olmadı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.





'Herkes merdiven altılarına sığındı'

Milliyet muhabiri Namık Durukan saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Bugün saat 10.00 sıralarında, sınırdan Tel Abyad'a doğru zırhlı araçlar eşliğinde yoğun bir sevkiyat yapılıyordu. Biz de otelden çıktık ve sevkiyatı görüntülemek için sınıra doğru hareket ettik. Bir süre sonra otele geri dönüş yaptık. Otele varmamızla birlikte Tel Abyad tarafından Akçakale'ye havan atışı başladı. Havanlardan ikisi otelin dibindeki gümrük duvarının yakınına düştü. Büyük bir panik havası oluştu, herkes merdivan altılarına ve korunaklı yerlere sığındı. Otelde kendimizi koruma altına almaya çalıştık. Havanlar patlamamasına rağmen büyük gürültü oluştu. Daha sonra güvenlik güçleri geldi ve çevrede emniyet alındı."