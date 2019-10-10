Akçakale'ye havan mermisi düştü

Fırat'ın doğusundaki ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış'a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayrıca, Valilik'ten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak yarın tatil edildiği bildirildi.