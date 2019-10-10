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10.10.2019 - 00:09 | | DHA

Akçakale'ye havan mermisi düştü

Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale'de üç eve isabet etti. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Akçakale'ye havan mermisi düştü

Fırat'ın doğusundaki ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış'a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.

Akçakaleye havan mermisi düştü

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayrıca, Valilik'ten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak yarın tatil edildiği bildirildi.

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