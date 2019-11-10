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10.11.2019 - 19:01 | | DHA

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

ÇEŞME DE SALLANDI

İzmir’de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

 

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