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04.12.2019 - 12:09 |

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.18'de, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 142,77 kilometre açığındaki depremin 14,65 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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