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30.08.2019 - 12:29| DHA

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk etti

Konya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk etti

Görüntüler, merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde kaydedildi. Trafik akışının yoğun olduğu caddede seyreden hafif ticari araçtan metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşındığını görenler şaşırdı. Arka ve yan kapıları açılan araçla yapılan taşıma, çevredekiler tarafından cep telefonları ile kayda alındı. Sürücünün yan kapıdan uzanan demir malzemenin bir yere çarpmaması için yolu ortaladığı görüldü.

 

 

Akıl almaz olay! Böyle yolculuk ettiKonya’da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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