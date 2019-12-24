‘Akıl sağlığı yerinde’

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Talas: Esas itibariyle akıl hastalığı yönünde bir savunma eğer araştırılmaya layıksa mahkemenin bunu yapmamış olması Yargıtay tarafından bozulma gerekçesi olarak görülebiliyor. Bu kararla aslında mahkeme olası bir bozma gerekçesinin önüne geçmiş oluyor.

Ceza Avukatı Onur Tatar: Kişisel görüşüm, kişinin akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkindir. Kısa sürede rapor alınıp akli melekelerinin yerinde olduğu tespit edilirse bir sonraki duruşmada dosya kararı çıkarılabilir.