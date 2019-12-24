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24.12.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘Akıl sağlığı yerinde’

Sanık Özgür Arduç’un akli dengesinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ilişkin kararı hukukçular, Milliyet’e değerlendirdi.

‘Akıl sağlığı yerinde’

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serdar Talas: Esas itibariyle akıl hastalığı yönünde bir savunma eğer araştırılmaya layıksa mahkemenin bunu yapmamış olması Yargıtay tarafından bozulma gerekçesi olarak görülebiliyor. Bu kararla aslında mahkeme olası bir bozma gerekçesinin önüne geçmiş oluyor.

Ceza Avukatı Onur Tatar: Kişisel görüşüm, kişinin akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkindir. Kısa sürede rapor alınıp akli melekelerinin yerinde olduğu tespit edilirse bir sonraki duruşmada dosya kararı çıkarılabilir. 

Kümese giren tilki tavukları yediKayseri'nin Talas ilçesinde bir evin kümesine giren tilki, kümesteki iki tavuğu yedi. Aç kalan tilki, belediye ekipleri tarafından yakalandı.
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