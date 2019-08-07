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07.08.2019 - 17:43| İHA

Akılalmaz fuhuş tuzağı!

Gözlerine kestirdikleri yaşlı erkekleri evlilik tuzağına düşüren, oturma izni aldıktan sonra ise boşanarak fuhuş yapmaya başlayan Azeri kadınlardan oluşan şebeke Yalova polisi tarafından çökertildi.

Akılalmaz fuhuş tuzağı!

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş maksadıyla ülkeye giren Azeri kadınlardan oluşan bir şebekeyi takibe aldı. Bu esnada şebeke üyelerinin akılalmaz yöntemi deşifre edildi. Azeri kadınlar ülkede oturma izni alabilmek için öncelikle gözlerine kestirdikleri zengin, ama yaşlı erkekleri ağlarına düşürüyorlardı. Onlarla evlendikten sonra oturma iznini alan Azeri kadınlar, daha sonra boşanarak fuhuş yapmaya başlıyordu. Polis, tespit edilen hayat kadınlarına yönelik operasyon yaptı.

İl merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlarda 14 Azeri uyruklu hayat kadını ve bunların fuhuş yapmasına yardım ve yataklık yapan 3 erkek yakalandı. Kadınlar yapılan sorguda erkekleri ağlarına nasıl düşürdüklerini anlattı. Adliyeye sevk edilen kadınların sınır dışı edileceği öğrenildi.  

 

 

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