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23.12.2019 - 14:04 | | AA

Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

Edirne'de döviz bürosundan "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Kolombiya uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki döviz bürosunun görevlisi, "tırnakçılık" yöntemiyle 3 bin 900 dolarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin alışveriş merkezinden çıktıkları aracı tespit etti. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan şüphelinin kimliğine ulaştı.

Kolombiya uyruklu Raul Martin R.'nin kiraladığı aracın Kapıkule Sınır Kapısı yakınına park edildiğini belirleyen ekipler, bunun üzerine bölgeye giderek beklemeye başladı.

Bir süre sonra Bulgaristan'dan yaya olarak dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Şüphelilerin Bulgaristan'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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