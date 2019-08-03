03.08.2019 - 17:06
Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Akın Akınözü hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerden tanıyoruz? İşte merak edilenler...
Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü özellikle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. 1 Ocak 1990 doğumlu olan Akınözü Ankara'da dünyaya geldi. İlk kez Muhtemeş Yüzyıl ile ekrana çıktı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)
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