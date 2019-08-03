Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?

Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü özellikle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. 1 Ocak 1990 doğumlu olan Akınözü Ankara'da dünyaya geldi. İlk kez Muhtemeş Yüzyıl ile ekrana çıktı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)

2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

2014 – Azrail (Sinema Filmi)