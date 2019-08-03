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03.08.2019 - 17:06

Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Akın Akınözü hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerden tanıyoruz? İşte merak edilenler...

Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında?

Hercai dizisinin başrol oyuncusu olan Akın Akınözü özellikle son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. 1 Ocak 1990 doğumlu olan Akınözü Ankara'da dünyaya geldi. İlk kez Muhtemeş Yüzyıl ile ekrana çıktı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)
2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)
2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)
2014 – Azrail (Sinema Filmi)

Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğulduMuş'un Malazgirt ilçesinde pikniğe götürülen Kur'an kursu öğrencilerinden 3'ü serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde boğuldu, bir öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Akıntıya kapılan bir çocuğun bulunması için ise ekipler çalışma başlattı.
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