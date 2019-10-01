Akıncı Üssü davasında savunmalara devam edildi

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, İncirlik'ten "Asena-02" çağrı adıyla kalkan tanker uçağın pilotu ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Filo Komutanı sanık eski binbaşı Orçun Kuş, dün başladığı savunmasını bitirdi.

15 Temmuz'da terörle mücadele harekatı kapsamında göreve gittiğini ve bu düşünceyle görev yaptığını savunan Kuş, "Havada benimle kesinlikle temas edilmedi. Yerde yaşananlar bana kesinlikle iletilmedi. Havada darbe teşebbüsünü anlayabileceğim bir şey yaşanmadı." diye konuştu.

Bilirkişi raporunun taraflı, art niyetli, suçlayıcı, bilgi gizleyen ve yargılayıcı olduğunu öne süren Kuş, rapordaki aleyhte hususları kabul etmediğini söyledi.

Kuş, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.