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12.09.2019 - 16:28| AA

AKOM'dan İstanbul'a son dakika fırtına uyarısı

AKOM, kentte yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç, direk tabela devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı uyarı yaptı

AKOM'dan İstanbul'a son dakika fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte yarın sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.

AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.

Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.

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