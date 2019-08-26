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26.08.2019 - 20:54| AA

Akrebe kızdı, araziyi yaktı

Kayseri’de evine akrep girmesine kızan kişinin bahçesinde yaktığı ateş, 50 dekarlık arazideki otları da küle çevirdi

Akrebe kızdı, araziyi yaktı

Eğribucak Mahallesinde ikamet eden ve adı açıklanmayan kişi, evine akrep girdiği gerekçesiyle bahçesindeki otları ateşe verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin etrafındaki otluk araziye yayıldı.

Akrebe kızdı, araziyi yaktı



İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan yangını söndürdü. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 50 dekar alandaki otlar yandı.


Cansız bedeni yol kenarında bulunduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin’in cansız bedeni Afyonkarahisar Antalya kara yolunun Sandıklı girişi Ofis kavşagında yol kenarında bulundu.
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