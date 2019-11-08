Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il akşam ezanı vakitleri

Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gece olan bu özel gün Mevlid Kandili olarak İslam coğrafyasında dua ve ibadetler ile idrak ediliyor. Bu özel gün ve geceyi değerlendirmek isteyen müslümanlar ise günü oruç tutarak akşam ezanının ardından ise Kuran-ı Kerim ve namaz kılp dua ederek bu özel geceyi değerlendirecek. Peygamber Efendimiz'den kendilerine şefaatçi olmasını isteyecek olan müslümanlar Allahü Tealaya İslamiyet ile tanışmamıza vesile olan Peygamber Efendimizi bize gönderdiği için dular edilecek. Peki akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il akşam ezanı vakitleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesi yer alan bilgiye göre İstanbul'da akşam ezanı 18:00'de Ankara'da 17:47'de İzmir'de ise 18:13'de okunacak

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