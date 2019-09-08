08.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet
Akşener: Çözüm adresi devlet kapısıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakırlı annelerin oturma eylemine ilişkin, “Bir anne olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyetinde İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak uyarıyorum, o annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır” dedi.
Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, “Evlatlarımızı korumak ve kollamakla görevli bir devlet varken, vatandaşı bir siyasi partiden talepte bulunmak zorunda bırakmak ciddiyetsizliktir, yönetim zaafiyetidir. O annelerin vicdanı üzerinden kurgu yapanları uyarıyorum; annelerimiz, devletin kapısı yerine, parti kapısına gittikçe o partiye devlet misyonu biçiyorsunuz” ifadelerine yer verdi.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.