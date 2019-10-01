Akşener taburcu edildi

Akşener, hastaneden çıkışı sırasında makam aracının camından basın mensuplarına “Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun” dedi.

Akşener’in hastaneden ayrılmasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, basın mensuplarına bilgi verdi. Genel başkanlarının cumartesi günü mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye geldiğini belirten Poyraz, tetkiklerin ardından viral enfeksiyon tespit edildiğini aktardı.



Akşener’in bir kaç gün evinde istirahat edeceğini bildiren Poyraz, “Yoğun bir yasama dönemi başlayacağı için tekrar genel merkezde ve Meclis çalışmalarında bulunacak” dedi. Poyraz, Akşener’in Meclis’te bugün akşam düzenlenecek resepsiyona katılamayacağını söyledi.



