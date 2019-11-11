Aktif görevdeki FETÖ'cülere darbe! Çok sayıda gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 polis, 1 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 uzman onbaşı, 1 sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci, 2 sivil olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Tarsus Hayvan Parkında tür sayısı alpaka ve koati ile 83’e ulaştıMersin’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Hayvan Parkına iki yeni tür daha getirildi. Yaşam alanları Amerika olan rakungiller familyasından koati ve devegiller familyasından alpaka ile Tarsus Hayvan Parkının tür sayısı 83’e ulaştı.