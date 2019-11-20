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20.11.2019 - 21:09 | | DHA

Alacak meselesinde kan aktı: 1 ölü

Gaziantep'te, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında  çıkan tartışmada tabancayla vurulan Nazım Taş (38), hayatını kaybetti.

Alacak meselesinde kan aktı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi olan S.S. ve Nazım Taş arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

S.S.'nin kardeşi B.S.nin de katıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Nazım Taş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Alacak meselesinde kan aktı: 1 ölü


Polis, olaydan sonra kaçan S.S. ve B.S.nin yakalanması için çalışma başlattı.

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