MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAlacak verecek kavgası kanlı bitti!
09.10.2019 - 10:43 | | DHA

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

İstanbul Esenyurt'ta inşaat işleriyle uğraşan bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Bayram Dikmen kerestecilikle uğraşan Hayati Y. ile iş yaptı. Dikmen, bir yıl önce Hayati Y.'ye yaklaşık 100 bin lira borçlandı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan  ikili geçtiğimiz cuma günü konuşmak için bir araya geldi. Konuşma kavgaya dönüşünce Hayati Y., belindeki bıçağı çıkardı. Dikmen'i bıçaklayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılan Bayram Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayati Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Dikmen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

 

 

Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandıBalıkesir’in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Işıl Çetkin Aydın toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

Kayıp başvurusu bulunuyordu... Kötü koku gelince her şey ortaya çıktı

Sıradaki Haber