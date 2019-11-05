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05.11.2019 - 12:37 | | DHA

Alarm verildi, tüm hastalar sokağa döküldü! Büyük panik...

Siirt'te, 5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hasta ve çalışanların tahliye edildiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Alarm verildi, tüm hastalar sokağa döküldü! Büyük panik...

5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında aralarında hastaların da bulunduğu 17 kişi dumandan etkilendi. Hastalar başka hastanelere nakledilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alarm verildi, tüm hastalar sokağa döküldü Büyük panik...

    3 ülkenin kesiştiği nokta... Teröristlerin kabusu olacak!Türkiye'nin güneyindeki terör örgütlerinin temizlenmesi için yürüttüğü operasyonlarla sınır hattı önemli ölçüde güvenli hale getirilirken, Habur'dan sonra Irak'a doğrudan geçişi sağlayacak yeni kurulacak Ovaköy Sınır Kapısı ile bu ülke üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine yapılan silah ve mühimmat sevkiyatının da sonlandırılması hedefleniyor. Dohuk ile Şırnak valilikleri arasında 2014'te imzalanan protokolle faaliyete geçmesi kararlaştırılan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması için Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) mutabakatı bekleniyor.
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