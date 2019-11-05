Alarm verildi, tüm hastalar sokağa döküldü! Büyük panik...

5 katlı Özel İbni Sina Hastanesi'nin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında aralarında hastaların da bulunduğu 17 kişi dumandan etkilendi. Hastalar başka hastanelere nakledilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.